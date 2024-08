Globo começa a fazer contato com atores da primeira versão para produzir 'Êta Mundo Bom 2'

ARACAJU, SE (FOLHAPRESS) - A Globo começou, no início de agosto, a procurar atores que fizeram parte do elenco de "Êta Mundo Bom!" (2016) para que eles reprisem seus papeis na sequência da produção. A segunda parte da novela tem previsão de ir ao ar no fim do primeiro semestre de 2025 e será uma das principais apostas da empresa na programação especial de seus 60 anos.

Diferentemente da primeira trama, Walcyr Carrasco vai escrever apenas os 30 primeiros capítulos. Em seguida, Mauro Wilson assume os trabalhos sozinho, com supervisão de Walcyr.

O ator Sergio Guizé, que fez o protagonista Candinho, foi acionado para ver sua disponibilidade. Guizé topou de imediato e espera novas orientações de Amora Mautner, que vai dirigir "Êta Mundo Bom 2".

Quem também foi sondada é a veterana Elizabeth Savalla, que interpretou Cunegundes, a Boca de Fogo. Savalla é uma atriz de confiança de Walcyr e de Mauro Wilson, com quem ela fez sua única novela até aqui, "Quanto Mais Vida, Melhor!" (2021).

Ary Fontoura, o Quinzinho, marido de Cunegundes, também foi chamado para a produção. Ary tem contrato fixo com a Globo, o que facilita sua escalação.

A produção quer trazer de volta também Sandra, a vilã da primeira produção, interpretada por Flávia Alessandra. A negociação está em andamento, e já há um sinal positivo em relação a valores. Datas de gravação serão discutidas em breve.

Por fim, a equipe da atriz Camila Queiroz também foi procurada para saber a disponibilidade para que ela reviva Mafalda, um dos alívios cômicos da produção. Em 2016, o bordão "quero ver o cegonho!" caiu na boca do povo.

No caso de Camila, as conversas são mais complicadas por que a atriz já tem compromissos fechados para o ano que vem. Um deles é uma nova temporada do reality show Casamento Às Cegas, que apresenta com seu marido, Klebber Toledo, na Netflx.

Em "Êta Mundo Bom 2", a ideia de foco do roteiro é explorar situações de humor que serão majoritariamente vividas por Candinho, diferente da versão original, que era uma história que tinha sua pitada de drama.