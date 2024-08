Confira os horários dos shows do primeiro fim de semana da Festa de Barretos

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A Festa do Peão de Barretos começa nesta quinta-feira (15), no Parque do Peão, em Barretos, no interior de São Paulo. Ao todo, serão 11 dias de shows, rodeios e atrações culturais.

Confira a programação do primeiro fim de semana:

15 de agosto

Arena: Luan Pereira e Lauana Prado

16 de agosto

Arena: Maiara & Maraisa, Simone Mendes e Bruno & Marrone

Amanhecer: Kleo Dibah

Barretão Elétrico: Michel Teló

17 de agosto

Arena: César Menotti & Fabiano, Jorge & Mateus, Ana Castela e Jiraya UAI

Amanhecer: Trio Parada Dura, Felipe & Rodrigo, João Pedro & Cristiano

Barretão Elétrico: É o Tchan

18 de agosto

Arena: Edson & Hudson e Matheus & Kauan

Queima do Alho: Lourenço & LourivalComo assistir à Festa do Peão de Barretos?

O Globoplay irá transmitir o evento em sinal aberto em sua plataforma de streaming, para os fãs de música que não conseguirão viajar para Barretos.O que fazer na Festa do Peão de Barretos?

Localização da festa: o evento acontece no Parque do Peão, na Rodovia Brigadeiro Faria Lima (SP-326), próximo ao acesso pelo km 428. A cidade de Barretos está localizada a 425 quilômetros da capital paulista.

Ingressos: os preços variam de R$ 50 a R$ 2.090. Meninos e meninas com idade até 10 anos não pagam ingressos.

Ainda há ingressos disponíveis para todos os setores do Parque do Peão, à venda no site oficial do evento. Confira as opções:

Parque/Rodeio/Show: garante acesso às arquibancadas e à pista. Os ingressos para os dias 17 e 24, os dois sábados do evento, estão esgotados.

Camarote Arena Premium: é um espaço VIP com buffet completo, open bar, vista privilegiada do palco principal e da arena de rodeio.

Camarote Brahma: é outro espaço que oferece ao público um ambiente exclusivo e uma vista privilegiada dos artistas no palco do Estádio de Rodeio. No local, o público curte o evento no mesmo ambiente que celebridades e influenciadores e aproveita open bar, buffet exclusivo e diversas opções gastronômicas.

Área VIP: é um espaço dentro da festa que conta com complexo de bar para venda de bebidas. Além disso, o local tem apresentação de DJs que tomam conta da pista mesmo após o término dos shows na arena.

Pista Gold: o local tem espaço reservado na arquibancada do lado direito da arena e conta com serviço exclusivo de bar e banheiros.

Pista e Stage Prime: espaço em que o público fica praticamente cara a cara com os artistas no palco. Os dois setores contam com Rancho Prime, onde o público tem música ao vivo, buffet e open bar completo.

Camarote Open Super Bull Ballantines: é também um disputado espaço VIP. O local tem vista privilegiada e conta com serviço open bar de bebidas e DJs.

Camarote Dagente: fica localizado nas estruturas de camarotes do lado esquerdo da arena e conta com serviço de bar exclusivo para venda de bebidas e petiscos.