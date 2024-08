Viena reforça segurança para a banda Coldplay após show de Taylor Swift ser cancelado

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A polícia austríaca anunciou, nessa terça-feira (20), que as medidas de segurança para os shows da banda Coldplay foram reforçadas. O anúncio segue o cancelamento das apresentações da cantora Taylor Swift, que aconteceriam entre os dias 8 e 10 de agosto, também na Áustria.

"Inúmeras medidas estão sendo tomadas para garantir a segurança nos concertos no Estádio Ernst Happel, em estreita coordenação com o organizador", disse à AFP o porta-voz da polícia de Viena, Philipp Hasslinger. Os shows de Taylor Swift foram cancelados no dia 7 de agosto, logo após a prisão de três homens suspeitos de planejar um atentado terrorista. Um deles teria participação na montagem do palco.

Entre as medidas adotadas, está o acréscimo de mais policiais, civis e uniformizados, e de unidades operacionais da polícia austríaca. "Várias centenas de policiais, à paisana e de uniforme, serão mobilizados para esses eventos", disse a polícia em um comunicado. Também haverá controles e cortes temporários de tráfego nas estradas e estacionamentos reservados apenas para pessoas autorizadas.

A Live Nation, produtora do evento, também se manifestou sobre as medidas de segurança. "A segurança do local realizará buscas minuciosas em todos os pontos de entrada do estádio, portanto, o acesso ao local poderá demorar mais do que o esperado. Incentivamos os fãs a viajarem com pouca bagagem e, idealmente, não trazerem sacolas", publicou a produtora em suas redes sociais.

Com ingressos esgotados, os shows do Coldplay acontecerão no estádio de Viena, nos dias 21, 22, 24 e 25 de agosto.