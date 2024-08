Faustão prioriza César Filho e SBT, e recusa entrevista para a Record

(FOLHAPRESS) - O apresentador Fausto Silva recusou convite para ser uma das primeiras atrações do Domingo Record, comandado por Rachel Sheherazade, que estreou no último domingo (25) na emissora.

Segundo apurou a reportagem, o convite surgiu no início do mês e era parte de uma ideia para ajudar a alavancar o programa de Sheherazade logo de cara. Seria a segunda entrevista de Faustão para a Record em menos de um ano.

No ano passado, o ex-apresentador do Domingão conversou com Fabíola Reipert sobre seus transplantes recentes. Faustão desta vez priorizou César Filho, apresentador do SBT. Cesar não o havia convidado para gravar entrevista, mas Fausto quis falar com o âncora do telejornal do SBT Brasil e sugeriu o papo.

Desde que assumiu o SBT Brasil, César Filho tem feito entrevistas para serem exibidas na edição de sábado do telejornal. As gravações são realizadas originalmente para seu canal no YouTube e aproveitadas no telejornal.

Entre os nomes que já gravaram com César, estão Boni, Ratinho, Celso Portiolli, entre outros. As conversas têm rendido boa audiência e repercussão para o SBT Brasil, que mudou seu formato no último mês de março, apostando em algo mais informal.

Outro fator que fez Faustão negar a entrevista a Sheherazade é a falta de intimidade. Ele nem a conhece pessoalmente, bem diferente da relação de anos que o ex-apresentador tem com Cesar Filho.

Ambos são amigos desde a década de 1980, quando trabalharam juntos na Globo. Fausto também foi ouvido pela Globo recentemente também para homenagear Silvio Santos no Fantástico.

Faustão está afastado da televisão desde 2023, quando saiu da Band. No último ano, ele passou por dois transplantes. Na conversa com Cesar, Fausto não descartou passar por um terceiro procedimento no rim.

"Esta semana tem uma perspectiva de reduzir a diálise para uma vez na semana, até parar. Tem duas expectativas. Uma é essa que eu ainda estou acreditando na equipe que me atende, mas eu já tenho a possibilidade de operar com um médico curitibano em Miami, eu fiz consulta com ele", contou.

