Homem é morto a tiros por PM durante show de Lauana Prado no interior de SP; cantora lamenta

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um homem de 29 anos foi morto a tiros por um policial militar durante o show da cantora sertaneja Lauana Prado no rodeio de Marília, no interior de São Paulo, na madrugada deste sábado (31).

A organização do evento disse que o policial Moroni Siqueira Rosa "efetuou os disparos em um ato isolado" e foi desarmado pela equipe de segurança do local.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP), o policial militar de 37 anos estava de folga, foi preso após o ocorrido e teve sua arma apreendida. O caso foi registrado como homicídio e lesão corporal culposa no plantão da Delegacia Seccional de Polícia de Marília.

A vítima, Hamilton Olímpio Ribeiro Junior, foi levada ao hospital das Clínicas do município, mas não resistiu. Um outro homem ficou com ferimentos leves.

A Mega Eventos, empresa que organiza o Marília Rodeo Music, se isentou da responsabilidade pelo ocorrido, afirmando que "o autor dos disparos é um policial militar cuja legislação atual permite que agentes de segurança entrem armados em recintos desta natureza".

Lauana Prado lamentou o acontecimento nas redes sociais. "A gente teve um episódio lamentável no meu show aqui em Marília [...] No meio do show, tava tudo correndo bem, e a gente foi surpreendido por uma pessoa portando uma arma de fogo, que infelizmente atingiu um indivíduo, matou uma pessoa e feriu outra", relatou nos stories do Instagram.

"Coisas com que a gente não compactua. A gente sai de casa na intenção de levar alegria, levar diversão. E, infelizmente, fomos surpreendidos por isso", complementou. A cantora afirmou que ela e sua equipe passam bem.