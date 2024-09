Globo contrata influenciador Ivan Baron para especial Falas de Acesso

ARACAJU, SE (FOLHAPRESS) - A Globo vai ampliar o espaço do projeto Falas na sua programação. Em 23 de setembro, irá ao ar o especial Falas de Acesso, que vai acontecer na semana que marca o Dia de Luta da Pessoa com Deficiência, que acontece em 21 deste mês.

O especial será presentado pela jornalista Flavia Cintra, com direção artística de Patricia Carvalho, direção de Pedro Henrique França e Daniel Gonçalves, e roteiro de Malu Vergueiro. No elenco, estará o influenciador Ivan Baron, contratado pela Globo especialmente para a atração.

No programa, Baron vai para as ruas de São Paulo, onde coloca a população diante de uma questão óbvia: O que é mais universal em termos de acesso? Uma rampa ou uma escada? Entre as duas, para qual você costuma se direcionar?

Ivan Baron tem 25 anos e conta com mais de 500 mil seguidores nas redes sociais. Ele ficou conhecido em todo o Brasil em 2023, quando subiu a rampa do Palácio do Planalto junto com o presidente Lula em sua posse.

Para ele, o convite para participar do especial veio como uma surpresa gratificante e reconhecimento do trabalho que tem feito nos últimos anos na internet.

"Eu espero trazer um pouco mais da minha narrativa enquanto um jovem com paralisia cerebral e gerar reflexão para a audiência que assiste, somos mais que uma deficiência. O público pode esperar um programa autêntico, sensível e profundo, que busca trazer à tona a realidade das pessoas com deficiência de forma honesta e sem filtros", diz ao F5.

Inspirada no lema da ONU, "Nada sobre nós, sem nós", o especial tem como consultores Camila Alves, Haonê Thinar, Priscila Siqueira, Léo Castilho, Pedro Fernandes, Clara Kutner, Wanderley Montanholi, além dos diretores Daniel Gonçalves e Pedro Henrique França, e do próprio Baron.

O Falas de Acesso vai ao ar no dia 23 de setembro, uma segunda-feira, logo após o Estrela da Casa, por volta das 23h15.

