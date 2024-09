Ex-BBB 24, Alane Dias será musa da Grande Rio em 2025

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Neste sábado (7), a modelo e atriz Alane Dias será anunciada como a nova musa da Grande Rio. A escola de Duque de Caxias, município da Baixada Fluminense, irá homenagear o estado do Pará no Carnaval 2025 e escolheu a ex-BBB como um dos destaques da agremiação.

O evento de apresentação de Alane, que é paraense, vai acontecer em Belém (PA), com direito à presença da rainha de bateria Paolla Oliveira e membros da diretoria da escola a agremiação.

Morando no Rio desde o fim do reality, em maio, Alane vai estrear na Sapucaí: "Estou muito honrada em ser musa em uma homenagem ao meu Pará. Poder representar meu estado e ajudar a levar a nossa cultura para a maior festa popular do mundo vai ser incrível", explicou

Bailarina formada, Alane diz também que sabe sambar. "Amo dançar e o carimbó tem muito do molejo do samba, então acho que vou tirar de letra essa parte. Mas é preciso ter fôlego para todo o percurso do Sambódromo, então vou me dedicar cada vez mais aos exercícios", avisou.

A escola promete mergulhar no universo do Carimbó para contar a história de Mariana, Jarina e Herondina, as Belas Turcas; e a Cabocla Jurema, que, conforme escreveu a agremiação na sinopse do enredo "personifica a própria floresta". Os carnavalescos Leonardo Bora e Gabriel Haddad prometem celebrar os mistérios, costumes e festejos da Amazônia paraense.