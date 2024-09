Justin Timberlake faz acordo após voltar atrás e confessar que dirigiu embriagado

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O cantor Justin Timberlake, que foi detido por suspeita de embriaguez ao volante em junho deste ano, chegou a um acordo legal para resolver o caso, afirma o TMZ.

Segundo o site americano, Justin terá que comparecer ao tribunal na sexta-feira e se declarar culpado por dirigir com a "capacidade prejudicada", não por embriaguez ao volante. Ele também terá que pagar uma multa que deve ficar entre US$ 300 (R$ 1695, na cotação atual) e US$ 500 (R$ 2825).

Timberlake foi detido no dia 18 de junho de 2024, nos Hamptons. De acordo com os registros judiciais, o cantor desrespeitou uma placa de "Pare", além de ter invadido a contramão pelo menos duas vezes.

O relatório aponta ainda que o cantor estava com "forte odor de bebida alcoólica" e teve "desempenho ruim em todos os testes padronizados de sobriedade". Na ocasião, ele teria se declarado inocente e também teria se negado a fazer o teste do bafômetro. O músico foi liberado sem pagar fiança.

A participação de Timberlake foi confirmada no Lollapalooza Brasil 2025, que acontece em São Paulo entre os dias 28 e 30 de Março.