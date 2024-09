Participantes do Estrela da Casa são chamados atenção por linguajar impróprio em dinâmica

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Os participantes do Estrela da Casa ficaram constrangidos com a chamada de atenção que levaram da direção do programa na tarde desta quarta-feira (11).

Evellin, Gael, Leidy Murilho, Lucca, Matheus Torres,MC Mayarahri, Nick Cruz, Nicole Louise, Thália e Unna X receberam uma advertência por causa da dinâmica com Dani Calabresa, Paulo Vieira e Rafael Portugal, quando teriam que criar três paródias musicais com a temática "perrengues da vida de artista".

Eles escolheram alguns palavras que foram consideradas inadequadas pela direção da atração. "A linguagem utilizada na paródia deve ser apropriada para a família. Atenção ao uso de palavrão, palavras que possam ferir a família brasileira", disse a voz do diretor.

Correndo contra o tempo, os participantes precisam realizar algumas mudanças para se adequarem ao desafio e o grupo vencedor foi o azul formado por Evellin, Nicole Louise e Unna X, que fez uma nova versão para o samba "Deixa a Vida Me Levar", de Zeca Pagodinho, que virou "Jogo Pra Vocês".

Leia Também: Virginia Fonseca recebe alta após parto, virose e reação alérgica