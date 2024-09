'Minha assessoria pediu para eu não falar com sites de fofoca', diz Flávia Saraiva

CLEO GUIMARÃES

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - A ginasta Flávia Saraiva botou o piercing no umbigo à mostra e se mandou para Rock in Rio na noite deste sábado (14).

Apareceu sozinha, toda pequenininha e sorridente na área VIP, e logo foi cercada por jornalistas –entre eles, representantes de alguns dos principais veículos de comunicação do país e influenciadores com relevância no mundo digital.

Ela sorriu, posou para fotos, mas quando lhe pediram uma entrevista, foi de uma sinceridade desconcertante –e admirável. "Gente, desculpa, não é por mal não, mas minha assessora me pediu para eu não falar com site de fofoca", disse a medalhista de bronze nas Olimpíadas de Paris.

"Hoje vim sozinha para me divertir e ela me fez prometer que eu não falaria com ninguém", contou, repetindo que não se sentia segura para falar com a imprensa sozinha.

Questionada sobre o motivo de a assessora não estar ao seu lado, Flávia explicou que contratou a profissional para acompanhá-la em seus dias de trabalho. "E hoje eu estou de folga. Desculpe, tá, gente?"