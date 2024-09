'Ela é icônica', diz Paolla Oliveira sobre Heleninha Roitman de 'Vale Tudo'

(FOLHAPRESS) - Principal nome cotado para viver Heleninha Roitman no remake de "Vale Tudo", Paolla Oliveira não confirma que fará o papel, mas também não faz questão de esconder a admiração pela personagem.

"Ela é icônica", falou Paolla à reportagem durante o Rock in Rio neste domingo (15), após prestigiar o show do namorado, Diogo Nogueira. O cantor se apresentou na Esquina do Samba, um bar temático montado dentro da Cidade do Rock.

Questionada pela reportagem se vai ou não fazer o papel, originalmente vivido por Renata Sorrah, Paolla saiu pela tangente: "Não me complica", pediu.

Na trama, a filha de Odete Roitman é alcoólatra. A atriz celebra o fato de que a história de dependência química poderá ser recontada 36 anos depois, a partir de um entendimento mais atual sobre a doença.

"Sei que quem fizer essa personagem vai estar muito feliz", diz Paolla. "Pode ser uma oportunidade de contar essa história por outro viés, porque afinal de contas tem 30 anos aí. Acho que mudou muito a relação que as pessoas têm com o problema que ela tinha", completa.

