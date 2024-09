Amiga pede que não perguntem sobre Maidê Mahl e confirma estado bem grave

A atriz Maidê Mahl, que desapareceu em São Paulo na semana passada e comoveu milhares de pessoas nas redes sociais, permanece internada no Hospital das Clínicas desde que foi localizada em um hotel na Vila Mariana. Amanda Stefanone, amiga próxima de Maidê, utilizou suas redes sociais para esclarecer a situação de saúde da atriz e pedir que as pessoas parem de questioná-la sobre o caso.

Em uma série de postagens nos stories do Instagram, Amanda expressou sua frustração com aqueles que, segundo ela, buscam atualizações mais por curiosidade do que por real preocupação. Ela também solicitou que parem de procurá-la para obter informações sobre Maidê, ressaltando o desgaste emocional envolvido na situação.

Amanda explicou que tanto ela quanto os amigos da atriz foram orientados a não compartilhar detalhes sobre o estado de saúde de Maidê. No entanto, ela confirmou as informações que já haviam sido divulgadas pela mídia: "Ela está em estado gravíssimo. Apesar disso, nesta semana ela se estabilizou dentro desse quadro crítico".

A amiga ainda mencionou que visitou Maidê no hospital e que essa experiência a ajudou a compreender melhor a gravidade da situação. "Eu entendi muitas coisas que antes não fazia ideia. Por isso, peço que parem de me enviar mensagens sobre o caso", finalizou Amanda.

O desaparecimento de Maidê ganhou grande repercussão no dia 5 de setembro, quando amigos e colegas da atriz utilizaram as redes sociais para mobilizar uma busca. No final daquele dia, ela foi localizada pela polícia, e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado para levá-la ao hospital. As autoridades, no entanto, não divulgaram detalhes sobre as condições em que a atriz foi encontrada ou os possíveis ferimentos.



