Após 5 dias de internação, Maidê segue em estado grave na UTI, diz boletim

SÃO PAULO, SPO (UOL/FOLHAPRESS) - Maidê Mahl, 31, completou cinco dias de internação e segue em estado grave, mas estável. É o que informou o Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP para Splash, nesta segunda-feira (9).

O hospital informou que a artista permanece com o mesmo quadro clínico dos últimos cinco dias de sua internação. "Paciente Maidê Mahl segue em estado grave e estável na Unidade de Terapia Intensiva (UTI). Seu quadro clínico não apresentou intercorrências nas últimas 24 horas."

A unidade hospitalar detalhou que "todas as medidas necessárias para o cuidado e recuperação" de Maidê já foram tomadas. Agora, a equipe médica aguarda evolução do quadro para novos tratamentos.

A atriz estava desaparecida desde a última segunda-feira (2). Ela foi encontrada desacordada em um quarto de hotel na quinta-feira (5), em São Paulo.

A atriz foi encontrada em um hotel no bairro Vila Mariana, na capital paulista. A informação foi confirmada ao UOL pelo DHPP (Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa) de São Paulo.

Inicialmente, a polícia havia informado que a atriz teria sido encontrada sem vida no hotel. Pouco tempo depois, o departamento corrigiu a informação e declarou que ela foi localizada com lesões por todo o corpo e com a respiração fraca.

Maidê foi atendida pelo Samu no local, informou a chefe do DHPP, delegada Ivalda Aleixo, no início da noite da última quinta-feira. A jovem foi levada para o pronto-socorro do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP (Universidade de São Paulo), no bairro Cerqueira César.

A atriz deu entrada no hotel na segunda-feira (2), data em que ela desapareceu, acrescentou a delegada. Ainda não se sabe se Maidê estava sozinha ou se alguém estava hospedado com ela.

A Polícia Civil pediu perícia no local onde a mulher foi achada e vai analisar as imagens das câmeras de segurança.

O Departamento Estadual de Homicídios e Proteção à Pessoa localizou a jovem na tarde desta quinta-feira (5), em um hotel na região central de São Paulo. O Samu foi acionado e as equipes da delegacia especializada atuam para esclarecer os fatos. Outros detalhes serão passados ao término dos trabalhos no local. Secretaria da Segurança Pública de SP, em nota

QUEM É MAIDÊ MAHL?

Maidê é gaúcha, da cidade de Venâncio Aires. Seu primeiro nome é Geliane, mas ela optou por usar o segundo nome, Maidê, como artístico. Ela também morou em Santa Catarina.

A artista atuou em séries para streamings como Star+ e HBO. Em "O Rei da TV" (Star+), drama de 2022, ela interpretou Elke Maravilha. Já em "Vale dos esquecidos" (HBO), thriller do mesmo ano, ela trabalhou como a personagem Giovanna.

Ela também é modelo. Em 2017, participou do reality "Casa das Modelos" (RedeTV!), já esteve no casting de modelos da Mega Model e faz parte do casting da Mega Stage.

Antes de seguir carreira artística, Maidê cursava agronomia.