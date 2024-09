Ex-BBBs Raquele e Lucas Pizane se unem à banda Melanina Carioca

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Revelações da última edição do BBB (Globo), Lucas Pizane, 22, e Raquele Cardozo, 22, são os mais novos integrantes da banda Melanina Carioca.

Os dois foram convidados pelo produtor do conjunto, Rodriguinho, 46, que os conheceu no confinamento do reality. "Convidei a Raquele e o Pizane, com quem fiquei confinado no BBB, por suas carreiras musicais promissoras", contou o ex-Travessos à revista Quem.

Wic Tavares, 28, Voz Martin, 25, e Ananda, 26, completam a nova formação da Melanina Carioca. "Escolhemos talentos que já vimos na internet e que precisavam de uma oportunidade para brilhar, seguindo a tradição do Melanina de trazer pessoas da TV com talento musical."

Rodriguinho não nega o entusiasmo com o desafio de produzir o conjunto nesta retomada artística. "Este ano fui surpreendido pelo convite do Fábio, um dos empresários, para me tornar sócio do projeto e cuidar da parte musical da Melanina Carioca. Fiquei muito feliz com o desafio, pois o trabalho é único e complexo, mas gosto desses desafios."

