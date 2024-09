'Falo demais e agora que estou na mídia, é preciso ter cuidado', diz Flavia Saraiva

(FOLHAPRESS) - Flavia Saraiva chegou ao camarote vip do Rock in Rio e foi logo questionada sobre se podia ou não falar com sites de fofocas nesta quarta noite do festival.

"Ai, gente. Acho que esse assunto não precisa ainda continuar rodando, rodando. Se eu não desse entrevistas para sites de fofoca, não teria mais nenhuma entrevista minha", comentou a ginasta.

Medalhista de bronze por equipes nas Olimpíadas 2024, ela estava acompanhada de sua assessora e lembrou que sempre gostou de dar entrevista, mas como é uma pessoa do meio dos esportes, muitas vezes se atrapalha.

"Falo demais (risos) e agora que estou na mídia, em um meio de uma repercussão maior, é preciso ter cuidado".

Ela então continua explicando. "Agora que eu estou voltando a estar na mídia, preciso ter cuidado para que uma coisa pequena não vire um problema", disse.