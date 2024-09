Livia Silva conta como descobriu que estava em série indicada ao Emmy: 'Descobri por acaso'

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - A atriz Lívia Silva chegou esbanjando beleza no penúltimo dia de Rock in Rio. Com uma blusa larga, top e mini shorts combinando, ela posou ao lado de Marcello Melo Jr, Juan Paiva e Mell Muzzillo, colegas de elenco de "Renascer", novela em que Lívia deu vida a jovem Teca.

Com o fim do folhetim que passou em horário nobre na Globo, ela celebra a indicação da série "Spider Anderson Silva", do Paramount+, ao Emmy Internacional, na categoria melhor minissérie.

Ela interpretou Dayane Silva, esposa do lutador Anderson Silva. "Descobri a indicação por acaso. Entrei no Instagram e vi que outro ator tinha postado que estávamos concorrendo ao Emmy. Eu não acreditei, comecei a gritar", comentou.

"Troquei muito com a Daiane para construir essa personagem, ela disse que achou que temos algumas semelhanças e eu fiquei super feliz. Acho que temos chances sim de ganhar o Emmy", afirma a atriz

A série foi gravada em 2022 e estreou no final de 2023. Lívia agora se prepara para gravar "O Filho de Mil Homens", adaptação do livro de Valter Hugo Mãe, na Bahia. O elenco conta ainda com Rodrigo Santoro e Johnny Massaro.

"É um filme muito bonito. A história condiz muito com o livro, mas tem muita coisa alterada. A minha personagem é super importante e delicada. É um filme muito complexo, que exige muita sensibilidade para fazer", conta.