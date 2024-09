'Jamais encerraria o meu contrato com a Globo', diz Deborah Secco

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - O anúncio do fim de contrato de exclusividade com a Globo aconteceu no início do mês e Deborah Secco contou que a decisão teria sido unilateral. "Jamais encerraria o meu contrato".

Deborah reconheceu que a emissora mudou a sua vida e diz ter entendido que se tratou de um movimento natural que pegou toda a classe. "Aceitei. O mundo mudou muito. Veio a internet, os streamings... Enfim. Temos agora um formato que é ótimo, tanto para eles quanto para a gente."

Ela negou mágoas, disse que já está em um novo projeto ainda em sigilo e que já vinha se preparando para ficar sem contrato fixo. "Fui trabalhando isso dentro de mim a medida que vinha outros atores perdendo seus vínculos. Estou aberta aos convites para o streaming, para a internet. São novos formatos, acho que agora chegou a hora de uma carreira mais autoral".

A atriz também contou que está produzindo "Bruna Surfistinha 2". "Estou muito animada. Na verdade com muito receio, medo e ansiedade. Esse é um filme que mudou a minha vida e o primeiro como produtora, onde eu entendi que eu podia, de fato, ser a minha contratante".

Ela falou sobre a separação de Hugo Moura. "O casamento acabou, mas a vida segue ótima, feliz". Com relação a um novo amor, se limitou: "Estou feliz, sempre feliz, com o que vai vir, né, eu acho que tenho braços abertos para o futuro, para a mudança, para o novo, tenho plena certeza sempre que o melhor ainda tá por vir."