Mariana Santos entra em 'Mania de Você' como esposa em relação tóxica

(FOLHAPRESS) - Uma nova fase se inicia na terça-feira (24) em "Mania de Você" (Globo), e Mariana Santos é uma das novidades que chegam para movimentar a trama. Uma década após as disputas e reviravoltas que culminaram na morte de Molina (Rodrigo Lombardi), uma nova comunidade cresce em Angra dos Reis (litoral do RJ), sob o comando de Mavi (Chay Suede).

Mariana será uma das personagens a habitá-la. Sua personagem, Fátima é uma dona de casa "doce e sensível" que sofre diariamente com as duras críticas feitas por quem ela escolheu para viver ao lado. O marido, Robson (Eriberto Leão), é um executivo workaholic e machista, que vive dando em cima de outras mulheres e criticando a sua própria. A atriz diz à reportagem que preza pela sua liberdade e não admitiria nunca uma situação assim.

A personagem vive um casamento longo e sofrido, e deixou a carreira de pianista clássica para se dedicar ao casamento. "Ela não teve filhos. Ele queria. E ela se sente um pouco culpada com isso, né? Ele faz umas coisas muito cruéis com ela", adiantou Mariana.

Robson distorce a imagem de Fátima e a manipula, segundo a atriz. "Ele quer que ela seja como ela era antes, quando era jovem", comenta. "Por que essa mulher se submete a essa relação tão estranha?", questiona. Felizmente, a personagem começa a ter momentos de lucidez, impulsionados pela amiga Diana (Vanessa Bueno), que vai abrir seus olhos para o relacionamento tóxico que está vivendo.

"Por que ela ainda está ali?" é o que a personagem começa a se perguntar, trazendo a profundidade que Mariana tanto queria para sua primeira novela das nove. Vinda da comédia e do teatro, foi somente em 2019, com "Malhação", que ela emplacou uma sequência de novelas da Globo.

Para Mariana, abdicar da carreira para dedicar-se ao marido é uma ilusão. "Isso acontece com várias mulheres, que se casam apaixonadas, com sonhos... E, de repente, quando ela vê, ela deixou a carreira de lado. Deixou tudo de lado. Para viver a vida do marido. Para ser sustentada por ele. Porque acreditava que ia ter uma relação feliz."

A atriz, que é casada com o produtor teatral Rodrigo Velloni, disse que não conseguiria nunca se colocar nessa posição. "Quando a mulher depende financeiramente de um homem, existe um poder, porque ela fica sem voz", avalia. "Eu não conseguiria viver uma relação assim. A liberdade de escolha é fundamental numa relação."

"É uma escolha da mulher. Eu acho que, se ela quer escolher, se sente bem, que ela saiba também que isso pode ter um preço futuro", completa. "O trabalho do lar também é lindo, é uma devoção, só que a gente tem que pensar no futuro, em uma possível separação ou em quando os filhos crescerem."

A atriz ainda comentou sobre a "loucura" dos personagens de "Mania de Você" e disse que ama as criações de João Emanuel Carneiro. "Eu amo isso. Você não entende o que aquele personagem quer de verdade. Eu gosto da estranheza. Eu gosto dessa ambiguidade dos personagens", elogia.