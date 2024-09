Ex-Miss Universo francesa denuncia namorado por violência doméstica

(FOLHAPRESS) - Iris Mittenaere, a Miss França e Miss Universo 2016, denunciou o namorado, Bruno Pelat, por violência doméstica na última terça-feira (24). O empresário foi detido e levado sob custódia para a delegacia do 18º arrondissement em Paris, que abriu uma investigação.

Segundo a imprensa francesa, o Ministério Público informou que a denúncia chegou às autoridades por meio de plataforma digital de apoio a vítimas de violência. A Miss relatou ter sido violentada na casa do namorado, na madrugada de terça-feira.

Bruno Pelat será julgado na tarde desta sexta-feira (27) por "violência doméstica conjugal" e "uso ilícito de entorpecentes", segundo o Le Parisien. O rapaz, de 22 anos, é descrito como "filho de um magnata do ramo imobiliário" pela imprensa francesa.

Iris foi coroada Miss França 2016 e Miss Universo no mesmo ano. Ela já foi apresentadora de rádio e de TV e, hoje, é influenciadora de moda com 3,4 milhões de seguidores. Poucas horas antes de fazer a denúncia, ela assistiu ao desfile da marca Etam, na Paris Fashion Week.

O casal engatou o romance no último verão europeu. Em maio, a influencer anunciou que havia terminado um namoro de quatro anos com Diego El Glaoui e não fez qualquer postagem com o novo affair.

