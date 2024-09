Marília Gabriela diz que abriu mão de fazer sexo

GABRIEL VAQUER

ARACAJU, SE (FOLHAPRESS ) - Em uma rara aparição na televisão, Marília Gabriela disse que abriu mão de fazer sexo. A declaração foi dada ao programa Admiráveis Conselheiras, nova atração de Astrid Fontenelle no GNT, que estreou nesta sexta-feira (28) no canal feminino da Globo.

Na conversa, a apresentadora de 76 anos afirmou que abriu mão do prazer no início da pandemia de covid-19, por entender que não estava confortável. Gabi comentou que tentou algumas vezes transar com outras pessoas, mas não estava confortável.

"Eu não transei o suficiente ao longo da vida. Vou te dizer honestamente que tentei essa prática [o sexo] no começo da pandemia em duas situações diferentes, mas achei tudo muito desconfortável", comentou.

"Estava com uma certa idade, foi no princípio da pandemia. Quando você acha o pós-sexo desconfortável, que suja, é porque acabou. Acabou e foi bom enquanto durou", afirma.

Marília Gabriela também falou sobre sua solidão. Ela diz que fica em casa sozinha por opção própria e que não se arrepende disso.

"Sou muito sozinha. Estou acostumada e construí isso. Não saio muito, quase nada. Porque descobri que fiz da minha vida profissional a minha vida pessoal. Sou responsável por tudo que aconteceu comigo no geral", afirmou.

"Umas três vezes lembro que chorei. Se eu voltar para casa e der vontade de chorar, eu choro. Vou à cozinha, preparo alguma coisa, ligo a TV, vejo uma série... Sei que fui responsável pela vida que tenho hoje e convivo com ela muito bem", completa.