Em A Fazenda 16, Raquel Brito diz que Boninho 'segurou' Davi no BBB 24

(FOLHAPRESS) - Confinada em A Fazenda 16 (Record), Raquel Brito confirmou as suspeitas dos telespectadores do BBB 24 de que o próprio Boninho teria convencido Davi a não desistir do programa.

A conversa entre o diretor e o campeão do programa teria acontecido, segundo Raquel no dia em que Davi teve uma crise emocional na casa e pensou em apertar o botão.

Após passar horas encarando o botão de desistência e anunciando aos colegas que ia deixar o BBB, Davi foi chamado no confessionário e de lá saiu resignado.

"Eu tinha acabado de chegar do Carnaval e, quando deitei, o pessoal de lá ligou: 'Arruma suas roupas, fica pronta, qualquer coisa a gente manda a passagem para você pegar seu irmão'", relatou Raquel aos colegas na Fazenda.

"Rapidinho, o homem [Boninho] chegou lá, acalmou ele para não desistir e segurou, porque senão o programa ia embora [acabar] na mesma hora", continuou Raquel.

