Produtora de 'Elite' vai fazer versão espanhola de 'Sob Pressão', da Globo

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A produtora espanhola Zeta Studios, responsável por sucessos do streaming como "Elite" (Netflix), vai adaptar a série brasileira "Sob Pressão".

O estúdio europeu assinou uma parceria com a Conspiração Filmes para fazer um remake do drama médico, que se chamará "Bajo Presión".

A série, que está na quinta temporada, se passa em um pronto-socorro público brasileiro e mistura elementos de suspense, realidade social e dramas da vida pessoal dos médicos. Marjorie Estiano e Júlio Andrade vivem os protagonistas Carolina e Evandro.

A série original foi desenvolvida por Claudio Torres, Jorge Furtado, Renato Fagundes e Luiz Noronha, e escrita por Lucas Paraízo. O roteiro é inspirado no filme homônimo do diretor Andrucha Waddington, baseado em uma ideia original de Mini Kerti, e no livro "Sob Pressão - A rotina de guerra de um médico brasileiro" de Marcio Maranhão, que também atuou como consultor médico da produção.

A série original já foi licenciada em mais de 70 países, incluindo Argentina, Itália, Emirados Árabes Unidos, Catar, Egito e Equador. A adaptação em espanhol será produzida no México, e terá Andrucha e Renata Brandão, da Conspiração e Marcelo Tamburri, da Zeta, como produtores executivos.

Em entrevista à Variety, Andrucha disse que a série "será mais do que um simples remake." "É uma oportunidade de se conectar com novos públicos através de realidades compartilhadas e novas histórias emocionantes."

Leia Também: "Há vídeo de sexo de Diddy com outra celebridade influente", diz advogada