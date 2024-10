Paul Di'Anno, ex-vocalista do Iron Maiden, morre aos 66

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Paul Di'Anno, ex-vocalista do Iron Maiden, morreu aos 66 anos. A causa da morte não foi revelada.

"Em nome de sua família, a Conquest Music [selo de metal] está triste em confirmar a morte de Paul Andrews, profissionalmente conhecido como Paul Di'Anno", enviou a gravadora independente que representava o artista ao Metro.uk. A declaração revela que ele morreu em sua casa, em Wiltshire, na Inglaterra: 'Paul morreu em sua casa em Salisbury aos 66 anos.

Paul usava cadeira de rodas para se locomover, e realizou cirurgias complexas no joelho.

"Nascido em Chingford, leste de Londres, em 17 de maio de 1958, Paul ganhou destaque como vocalista da banda de heavy metal inglesa Iron Maiden entre 1978 e 1981", continua a nota. "Ele cantou no álbum de estreia inovador da banda, 'Iron Maiden', e no influente álbum seguinte, 'Killers'."

"Após deixar o Iron Maiden, Paul Di'Anno teve uma longa e intensa carreira musical com a Battlezone e Killers, além de diversas gravações solo e participações especiais. Apesar de enfrentar sérios problemas de saúde nos últimos anos, que o restringiram de se apresentar em uma cadeira de rodas, Paul continuou a entreter seus fãs ao redor do mundo, realizando mais de 100 shows desde 2023", disse a Conquest Music, em nota.

O cantor lançou "The Book of the Beast", o primeiro álbum retrospectivo de sua carreira, em setembro deste ano. No disco, apresentava músicas gravadas desde que saiu do Iron Maiden.