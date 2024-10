Filhos de Cid Moreira são investigados por denunciação caluniosa

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Reviravolta no caso da herança de Cid Moreira (1927-2024). O Ministério Público do Rio de Janeiro denunciou Rodrigo e Roger Moreira, filhos dele, por supostamente mentir para a polícia. Segundo o inquérito, eles não teriam falado a verdade sobre Fátima Sampaio, a viúva, ter se apropriado do patrimônio do apresentador.

Em recente entrevista à Folha de S.Paulo, Roger afirmou que Fátima teria se apropriado de imóveis do marido, que ela "vendia com valores muito maiores, fez negociações suspeitas e sonegou esses valores". Segundo ele, a jornalista "deu baixa em duas empresas dele e abriu uma só com ela como proprietária para que o dinheiro dos trabalhos entrassem nessa conta".

Em contato com a Folha de S.Paulo, o advogado Angelo Carbone, que defende os filhos, afirma que o inquérito aberto não tem fundamento. Ele já entrou na segunda (21) com uma defesa preliminar pedindo o arquivamento da denúncia.

O profissional também projeta entrar nas próximas horas com um documento de habeas corpus no Tribunal de Justiça para pausar a ação penal por, em teoria, não terem levado em consideração as testemunhas e provas que ele diz ter. "O fato de meus clientes serem indiciados não quer dizer que são condenados. Esse inquérito apareceu do nada", diz.

Roger diz em sua versão que soube por meio do caseiro que trabalhou com o pai por mais de 20 anos que Fátima agiria com maus-tratos, oferecendo comida velha ao apresentador e ficando fora de casa durante o dia todo. Também a acusa de ter tido casos extraconjugais.

Advogado de Fátima, Davi de Souza Saldaño afirma que todas as acusações são falsas. "Em razão da inconsistência das provas apresentadas, foi apurada a prática de denunciação caluniosa por parte dos filhos, sendo ambos denunciados pelo Ministério Público por tais atos", afirma Davi, que também nega os maus-tratos ao apresentador.

