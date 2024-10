Promotor decide antecipar decisão que pode soltar irmãos Menendez

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O caso dos irmãos Menendez, que virou enredo de série da Netflix, pode ter um desfecho até o final desta semana. É o que promete George Gascón, promotor público do caso em Los Angeles que decidiu antecipar a decisão de analisar um habeas corpus que pode libertar os dois.

"Pretendo ter uma decisão até o final desta semana, que é o que prometi quando começamos a receber muitas perguntas. Estávamos analisando este caso há mais de um ano, a propósito", disse ele em entrevista à CNN americana.

A forte repercussão da série e a pressão por parte dos fãs fizeram com que ele alterasse a data de análise do recurso. "Tínhamos marcado uma data no final de novembro para discutir sobre o habeas corpus, mas dada a atenção pública a este caso, tentei chegar a uma decisão antes disso e farei isso", comentou.

Erik e Lyle Menendez foram condenados à prisão perpétua sem direito a condicional pela morte dos pais há 35 anos.

Na última semana, a família deles realizou uma coletiva de imprensa para pedir ao promotor público que libertasse ambos. A equipe de defesa argumentou que novas evidências mostram que eles teriam sido vítimas de abuso sexual por parte do pai, o empresário Jose Menendez, um executivo poderoso da indústria da música nos Estados Unidos.

Anamaria Baralt, uma prima dos dois, afirmou que os irmãos Menendez foram "vítimas de uma cultura que não estava pronta para ouvir". "Lyle e Erik merecem uma chance de se curar. Nossa família merece uma chance de se curar com eles."