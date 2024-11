Rihanna encoraja americanos a irem às urnas: 'Votem, porque eu não posso'

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Apesar de ter construído sua vida e carreira nos EUA, Rihanna, 36, não é cidadã do país. A artista, nascida em Barbados, no Caribe, não pode votar nas eleições para presidente, mas pediu a seus fãs que votem.

"Ponto de vista: eu tentando me infiltrar nas urnas com o passaporte do meu filho", brincou ela nas redes sociais nesta segunda-feira (4). "Votem, porque eu não posso", completou. A cantora é mãe de RZA, 2, e Riot Rose, de um ano, com o marido, Asap Rocky.

Ainda na publicação, Rihanna colocou uma mensagem cifrada, sem deixar claro qual candidato apoia para presidente. "Quando proteger covardes e demitir covardes pode acontecer em apenas um voto" ("pussies", a palavra utilizada por ela, pode também significar vaginas).

Dentro de alguns dias, os EUA terão a apuração das urnas concluída e conhecerão seu novo presidente: Kamala Harris ou Donald Trump.

