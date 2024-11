Velório de Liam Payne terá todos os integrantes do One Direction

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Os quatro integrantes do One Direction vão comparecer ao funeral de Liam Payne, morto no mês passado, na Argentina.

O funeral deve acontecer na tarde desta quarta-feira (20), mais de um mês após a morte do astro. Segundo o jornal The Sun, Harry Styles, Niall Horan, Zayn Malik e Louis Tomlinson marcarão presença.

O velório será reservado apenas para família e amigos mais próximos. "A família dele fez um esforço enorme para organizar o funeral e dar a ele a despedida que ele merece", disse uma fonte ao jornal.

Liam pode ter sido um superstar global, mas para o Geoff e Karen, ele sempre será o menininho deles. Vai ser um dia incrivelmente difícil.

Liam Payne morreu no dia 16 de outubro, aos 31 anos. O astro não resistiu após cair do terceiro andar de um hotel em Buenos Aires, na Argentina.

