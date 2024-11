Após Madonna, Eduardo Paes sugere show gratuito de Lady Gaga em Copacabana

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes (PSD), sugeriu que Lady Gaga poderá fazer show gratuito na orla de Copacabana, em 2025.

Paes publicou vídeo de Lady Gaga cantando "Shallow" em seu perfil no X. Na legenda da publicação, o prefeito deu a entender que a estrela da música pop será a próxima a se apresentar em Copacabana, após o show de Madonna, em maio de 2023, que reuniu 1,6 milhão de pessoas na orla carioca.

"Pra vocês não acharem que estou sextando bravo! 'Todo Mundo no Rio!' Entendedores entenderão! Sinais!", escreveu o prefeito na legenda.

Nos comentários, os internautas ficaram eufóricos com a possibilidade do show de Gaga em Copacabana. "Eduardo Paes não brinque com isso", disse um seguidor. "Dudu você não brinca assim que a gente faz até protesto em frente a sua casa", brincou outro. "Dudu, não faz isso com a gente... Ou faz, mas confirma", escreveu outro.

Lady Gaga não se apresenta no Brasil desde 2012, única ocasião em que ela esteve no país. Naquele ano, a artista se apresentou em São Paulo, no Rio de Janeiro e em Porto Alegre com a turnê Born This Way Ball Tour. Recentemente, em entrevista ao Fantástico (Globo), ela admitiu que deseja retornar ao Brasil para mais shows.

Vale ressaltar que Lady Gaga vai lançar seu sétimo álbum de estúdio em 2025. No mês passado, ela divulgou a primeira canção do disco, intitulada "Disease". Ela também foi anunciada como a atração principal nos dois primeiros dias de Coachella 2025.

Madonna fez um mega show em Copacabana no dia 4 de maio de 2023. A apresentação da rainha do pop, custeado pela prefeitura e patrocinado pelo banco Itaú, movimentou a economia carioca em mais de R$ 300 milhões.

