Irmã do ex-ator mirim João Rebello desabafa um mês após sua morte

Maria Carol Rebello, irmão do ex-ator mirim João Rebello, fez uma postagem desabafando um mês após sua morte. No domingo (24), Maria Carol fez uma postagem falando sobre a morte do irmão. A publicação também foi compartilhada pela mãe, pela esposa e pela sobrinha de João.

A atriz começa dizendo que precisa gritar para o mundo sobre o que aconteceu com o irmão. "João, você tá me ouvindo? Hoje faz um mês que me tiraram você, meu irmão. Um mês de um crime estúpido, covarde e por engano. Eu preciso gritar pra você e pro mundo: Tiraram sua vida numa execução por engano", escreveu.

Ela pede por justiça. "Um mês de dor. Um mês de medo. Um mês de susto. Um mês de luto. Um mês de angústia. Um mês de ansiedade. Um mês de pânico. Um mês de raiva. Um mês ódio. Um mês de tristeza. Um mês de desespero. Um mês de desamparo. Um mês de choro. Um mês de perdas, e foram muitas com sua partida tão brutal. Um mês de luta! E eu vou lutar o quanto for preciso por justiça!", conta.

Maria Carol questiona os políticos de Trancoso, cidade da Bahia na qual João foi assassinado. "Um engano que levou você no lugar de alguém ameaçado de morte por essa criminalidade que a gente banaliza, se acostuma, engole goela abaixo. Uma guerra civil declarada, anunciada e velada pelos políticos e grandes empresários. Cadê o prefeito? Trancoso, paraíso, destino turístico dos mais procurados no Brasil? Lugar escolhido a dedo pela elite pra casar, festejar, esbanjar", disse.

A irmã finaliza declarando seu amor a João. "Engana-se tanto quem pensa que fazíamos parte disso, ignorantes. Ignoram o fato de você ser um disseminador de culturas populares. Arte de rua, funk, paredão, hip hop, skate, bregadeira, carnaval, bate-bola, break, graffiti? você fazia festa pro povo esmagado de Trancoso. Continua com tuas festas aí que o barulho chega aqui, deixa comigo. Eu te ajudo com muito orgulho. Sua luz não se apaga, reflete. Te amo, João". declara.

Na noite do dia 24 de outubro, o ex-ator e DJ João Rebello foi encontrado morto após ser baleado dentro de um carro no centro de Trancoso, Porto Seguro. João, que levava uma vida tranquila ao lado da esposa, Karine, estava sozinho no veículo quando foi alvejado. Ele era sobrinho do renomado diretor Jorge Fernando, falecido em 2019.

A notícia chocou familiares e amigos. A mãe de João, Maria Rebello, produtora artística, expressou sua dor nas redes sociais, afirmando que o filho foi "morto por engano". Segundo Maria, criminosos confundiram o carro do filho com o de outra pessoa.

A investigação reforçou que João não tinha qualquer envolvimento em atividades criminosas. "As evidências coletadas até o momento corroboram com a linha de investigação já manifestada pela instituição, que afasta qualquer possibilidade de envolvimento da vítima em atividade criminosa", declarou a nota.

Wallace Santos Oliveira, conhecido como "WL", foi preso pela Polícia Civil da Bahia. Em uma nota divulgada à imprensa, o delegado Bruno Barreto Garcia explicou que a defesa do suspeito negociou sua rendição. Agora, ele está à disposição da Justiça.

A polícia segue em busca de dois suspeitos do caso. Felipe Souza Bruno, mais conhecido como "Zingue", e Anderson Nascimento Sena, também chamado de "Danda", são procurados pelo suposto envolvimento na morte do DJ.

