Fernanda Torres mostra ida a túmulo de Eunice Paiva

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Fernanda Torres, 59, mostrou que foi ao túmulo de Eunice Paiva (1929 - 2018), a quem interpreta no filme "Ainda Estou Aqui".

A atriz disse que a visita aconteceu há um ano, quando as filmagens do longa chegaram ao fim. "Fui sozinha agradecer a essa grande brasileira, pela honra de tê-la encarnado no cinema. Obrigada, Eunice", escreveu Fernanda.

"Ainda Estou Aqui" é considerado um dos favoritos na disputa pelo Oscar de Melhor Filme Internacional. Além de ter sido vencedor do prêmio de "Melhor Roteiro" no Festival de Cinema de Veneza, a imprensa internacional coloca a produção de Walter Salles entre os fortes candidatos para o Oscar, como apontou a revista The Hollywood Reporter.

O filme também tem sido sucesso de bilheterias e já ultrapassou a marca de um milhão de espectadores nos cinemas. No total, o longa já arrecadou mais de R$ 23,5 milhões em bilheteria. A produção chega aos cinemas dos Estados Unidos para sessões em Nova York e Los Angeles em janeiro de 2025, e a exibição será ampliada para todo o país em fevereiro.

A produção conta a história de Eunice Paiva, que se torna uma ativista dos direitos humanos após o desaparecimento do marido, Rubens Paiva, durante a ditadura militar. O filme é baseado no livro homônimo de Marcelo Rubens Paiva, lançado em 2015.

