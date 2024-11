Maisa revela como quebra copos sem se machucar em 'Garota do Momento'

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Maisa, 22, contou como faz para quebrar copos sem se machucar ao interpretar Bia, em "Garota do Momento" (Globo).

A vilã desconta a raiva que sente quebrando copos. "Na novela, a Bia tem muitos problemas com raiva, ela espuma de ódio. E a vó dela, a maravilhosa Lilia Cabral, ensina ela a não se descontrolar e controlar [a raiva] quebrando copos", contou a atriz no Encontro (Globo).

Maisa aconselhou os espectadores a não repetirem o gesto, e revelou que os copos que quebra são cenográficos. "Se tiver muito irritada, pode quebrar o copo, desde que seja de açúcar. Eu quebro copos cenográficos, feitos de açúcar. Eu não me machuco e dá tudo certo".

Ela disse que já está "craque" em quebrar copos cenográficos. "Esse não foi o único copo que ela quebrou, vai ter mais".

A atriz também afirmou que o personagem está sendo odiada. "As pessoas falam que tem vontade de me bater, só que não vão me bater porque me reconhecem desde pequena", disse, rindo.

