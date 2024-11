Cinema promove concurso de sósias de Selton Mello e ator e diz que adoraria ir

LUÍSA MONTE

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Rio de Janeiro está prestes a reunir diversos Selton Mello. Ou, ao menos, diversos homens parecidos com o ator. A rede de cinemas Estação Net, no Rio de Janeiro, vai promover um concurso de sósias da estrela de "Ainda Estou Aqui", que já avisou que adoraria estar presente.

"Olha só que evento peculiar. Eu adoraria poder ir, somente pelo prazer de ficar em terceiro lugar", escreveu Selton no Instagram, após a divulgação do concurso viralizar nas redes sociais.

O evento deve acontecer no próximo domingo, 1º de dezembro, às 15h, no cinema Estação Net, localizado no bairro de Botafogo, na zona sul da cidade. O ganhador do prêmio terá direito a cinco cortesias para qualquer filme.

