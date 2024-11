Larissa Manoela e André Luiz Frambach se casam pela segunda vez

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Larissa Manoela, 23, e André Luiz Frambach, 27, se casaram pela segunda vez.

O casal fez uma cerimônia para comemorar o casamento novamente, agora na Tailândia. "Não existe limite para celebrar o amor?", escreveram eles em suas redes sociais.

Larissa e André Luiz compartilharam o álbum de fotos do segundo casamento no Instagram. Eles usavam looks brancos, e receberam uma chuva de pétalas de rosas brancas.

Os atores receberam muitos elogios nos comentários da postagem. "Meus lindos", escreveu uma fã. "Uma foto mais bonita que a outra", disse uma segunda.

Frambach e Larissa Manoela se casaram pela primeira vez em dezembro do ano passado. Eles trocaram alianças em uma cerimônia intimista que pegou os fãs de surpresa.

