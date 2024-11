Apresentador Marcelo Cosme oficializa união no civil com cardiologista

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - O jornalista e apresentador da GloboNews Marcelo Cosme casou-se nesta sexta-feira (29) com o médico cardiologista Frankel Brandão. Juntos desde 2019, o casal reuniu amigos e familiares em uma pequena cerimônia civil realizada em um cartório na zona sul do Rio de Janeiro.

Cosme foi o responsável por compartilhar vídeos do casamento no civil. "O dia do sim! Somos maridos, cúmplices, amigos e um do outro e para o resto da vida", escreveu ele em uma das postagens nas redes.

Além dos familiares dos noivos, estavam presentes as jornalistas Leilane Neubarth e Luiza Zveiter, madrinhas da união, e Dona Dea Lúcia, convidada especial. "Que o amor e a coragem de vocês sigam inspirando e libertando todas as pessoas que merecem e desejam amar. Amo muito vocês!", comentou a mãe de Paulo Gustavo.

Na semana passada, o casal comemorou cinco anos de relacionamento. A data também foi celebrada nas redes sociais. Para marcar a ocasião, o âncora da GloboNews escreveu: "E de repente, cinco anos juntos! Em poucas fotos, vários momentos... Amor, amar, amigos, amantes, amém, axé!".

