Drake é o rapper mais ouvido do Spotify pelo oitavo ano consecutivo

(FOLHAPRESS) - Pelo oitavo ano consecutivo, Drake ficou no topo dos artistas de rap mais ouvidos do Spotify. A plataforma divulgou nesta quarta-feira (4) sua retrospectiva anual, chamada em inglês de "wrapped".

Drake ficou em quarto lugar no ranking geral mundial. A artista mais ouvida do mundo foi Taylor Swift, que lidera o ranking pelo segundo ano seguido.

Atrás de Taylor, ficaram The Weeknd em segundo lugar, Bad Bunny em terceiro, Drake em quarto e Billie Eilish em quinto.

Entre os artistas de rap, o segundo lugar foi ocupado por Travis Scott e o terceiro por Kanye West. O quarto lugar foi para o vovô do ano, Eminem e o quinto lugar ficou com Kendrik Lamar.

No Brasil, a música mais ouvida foi "The Box Medley Funk 2", colaboração entre The Box, MC Brinquedo, MC Cebezinho, MC Tuto, MC Laranjinha e DJ Oreia.

Leia Também: Spotify Wrapped 2024 é liberado: veja suas músicas favoritas de 2024