Sandra Oh é ovacionada na CCXP e faz apresentadora quebrar protocolo

VITOR MORENO

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Sandra Oh foi o nome que mais empolgou o público do painel da Prime Video, neste sábado (7), na CCXP. A atriz, conhecida por séries como "Grey's Anatomy" e "Killing Eve", levantou a plateia ao entrar no palco Thunder, o principal do evento, para falar da animação "Invencível", na qual dubla a personagem Debbie.

A drag queen Ikaro Kadoshi, que apresentava o painel, quebrou o protocolo para declarar sua idolatria pela artista. "Sou uma drag queen melhor por causa das suas personagens", disse, deixando Sandra visivelmente emocionada. "Brasil, eu te amo", disse ela. Em seguida, o apresentador puxou gritos de "Sandra, Sandra, Sandra!" e a plateia engrossou o coro.

O momento emocionou também o criador Robert Kirkman e a colega Gillian Jacobs, que faz a personagem Eve Atômica e também havia sido bastante aplaudida. "Esta é uma das experiências mais avassaladoras da minha vida, obrigada por isso", disse ela. "Estou feliz por estar aqui."

O painel também teve um momento para falar sobre "A Roda do Tempo", que trouxe os atores Joshua Stradowski e Madeleine Madden, além do criador Rafe Judkins ao Brasil. A estreia da terceira temporada foi anunciada para 13 de março de 2025.

A protagonista Rosamund Pike, que não pode vir ao Brasil para a CCXP, gravou um vídeo para o público brasileiros. Ela disse que a terceira temporada será baseada no quarto livro de "A Roda do Tempo", que é um dos mais queridos pelos fãs, e que por isso está muito

"A terceira temporada é tão melhor que a segunda temporada quanto a segunda foi melhor que a primeira", afirmou Judkins.

Os presentes puderam ver o trailer da terceira temporada, uma cena exclusiva e os primeiros cinco minutos da nova leva de episódios.

Para falar de "Reacher", estiveram presentes o criador Lee Child, o protagonista Alan Ritchson e a atriz Maria Sten, cuja personagem Frances Neagley vai ganhar um spin off. A estreia da terceira temporada está agendada para 20 de fevereiro.

Também subiram ao palco os atores Nicole Wallace, Victor Verona e Eva Ruíz, que estão no elenco de "Sua Culpa", que estreia no dia 27 de dezembro. Trata-se da sequência do filme "Minha Culpa", que fez sucesso na plataforma de streaming. Ambos os filmes são baseados na série de livros "Culpados".

Já a dupla Tim Miller e Dave Wilson, a mesma de "Death, Love & Robots", falou sobre "Nível Secreto". A série animada é baseada em diversos games, de Mortal Kombat a Pacman. Entre os trechos exibidos, foi mostrado um do episódio sobre "Armored Core", que tem participação de Keanu Reeves.

Leia Também: Estava dopado, diz Selton Mello sobre vício em remédios para emagrecer