Em negociação com SBT, Tiago Leifert diz que sua prioridade é canal no YouTube

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O apresentador Tiago Leifert se pronunciou pela primeira vez a respeito de uma possível ida ao SBT. Durante uma live, ele falou que, apesar das negociações, sua prioridade é manter um vínculo direto com seu público online.

"Qualquer coisa que aconteça na minha vida daqui para frente, se acontecer, a minha prioridade é estar aqui com vocês. É nunca mais perder isso aqui. Perder a oportunidade de falar ao vivo, poder me defender às vezes ao vivo, poder conversar com vocês, isso aqui é prioridade", disse ele em seu canal de YouTube que conta com mais de 270 mil inscritos.

"Qualquer negociação que venha acontecer no futuro, vou defender esse canal e o de games. É poder ter esse espaço para mim, de construir a minha galera, ter vocês por perto porque antes eu não via vocês, não sabia quem eram", completou.

Segundo apuração da Folha de S.Paulo, o ex-funcionário da Globo gostou da proposta de ser o narrador principal dos jogos da Champions League e da Copa Sul-Americana, além de comandar o programa Arena SBT e participar ativamente dos projetos do departamento esportivo.

O salário de Leifert passaria de R$ 1,2 milhão por mês e ele teria também liberdade para manter seus projetos pessoais. O anúncio da chegada do diretor J.B. de Oliveira, o Boninho ao SBT, animou ainda mais o apresentador para assinar o contrato nos próximos dias.