Jamie Foxx fala pela 1ª vez de doença misteriosa

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Jamie Foxx detalhou pela primeira vez o problema de saúde que fez com que ele passasse semanas hospitalizado no ano passado.

Foxx disse que teve uma hemorragia cerebral que levou a um derrame. Ele teve uma dor de cabeça forte e pediu um analgésico para um de seus amigos. Antes mesmo de tomar um remédio, ele apagou e ficou inconsciente por semanas. O ator contou a história no especial "What Had Happened Was..." (Netflix).

"Eu não me lembro de 20 dias", disse Jamie Foxx.

Um médico disse que Foxx morreria se não fosse operado o mais rápido possível. "Minha irmã se ajoelhou do lado de fora da sala de operação e orou o tempo inteiro", contou.

O ator acordou em uma cadeira de rodas sem entender o que havia acontecido. Ele disse que relutou em aceitar a ajuda de uma enfermeira para tomar banho quando acordou, apesar de ela já estar dando banho nele há semanas. Ele não se lembrava das últimas semanas. "Eu não conseguia limpar minha própria bunda", disse.

Ele diz que teve o pior ano de sua vida durante a reabilitação e, por isso, se recolheu da vida pública. "Minhas irmãs não queriam que vocês me vissem daquele jeito. Eu não queria que vocês me vissem daquele jeito. Eu quero que vocês me vejam assim."

No especial, Foxx agradece ao público pelas orações e comemora a recuperação. "Obrigado pelo meu corpo, obrigado pela minha alma", celebrou, cumprimentando o público presente na gravação.