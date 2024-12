Virginia é criticada por lançar whey protein após divulgar dieta do ovo

(FOLHAPRESS) - Desde o nascimento do terceiro filho, em setembro, Virginia Fonseca tenta voltar ao corpo que tinha antes por meio de dieta e exercícios físicos. A influenciadora compartilhou que uma das coisas que vem fazendo é a chamada dieta do ovo, que consiste no consumo de cerca de 20 alimentos do tipo ao longo do dia.

Dias após muitos stories e vídeos de treinos, ela divulgou o lançamento de whey protein da We Pink, sua marca de beleza. O timing parece que não agradou muito aos seguidores.

Nas redes sociais, ela vem sendo alvo de críticas por compartilhar uma dieta e depois promover um novo produto que contém proteína, utilizado por quem deseja ganhar músculo.

"Virginia passou um mês mostrando que estava comendo só ovos para lançar agora seu whey protein. Ela é muito marqueteira", opinou o perfil @maranhensechato.

"A mulher incentivando o povo a fazer dieta do ovo para vender o próprio whey protein", escreveu o perfil que se identifica como Mariana Gonçalves.

Outro motivo para as críticas surgiu durante uma das dezenas de conteúdos publicados, em que Virginia aparece dando uma espécie de papinha para a filha Maria Flor, de dois anos, e disse ser banana com whey. "Minha companheira de garfo", escreveu. Ela também come da mistura.

"Pode dar whey para criança?', usuários questionaram.

No site da marca, os valores dos produtos variam de R$ 87 a R$ 105,90.

Leia Também: Patrícia Abravanel recebeu telefonema de Huck após participar do Domingão