Enfrentando vício em jogos de aposta, ex-BBB Diego reata casamento com Fran

ANAHI MARTINHO

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Após uma breve separação que durou pouco mais de um mês, o casal Fran Almeida e Diego Grossi, do BBB 14, reatou o casamento.

O término aconteceu em meio ao vício de Diego em jogos de aposta. Nas redes sociais, o ex-BBB relatou aos seguidores que começou a fazer propaganda de uma "bet" e acabou se viciando no jogo, o que o levou a perder dinheiro, saúde mental e o relacionamento com Fran.

"Perdi minha família, perdi minha casa. Tudo isso, o jogo me tirou. Estou correndo atrás da pessoa que eu amo", disse ele em vídeo publicado recentemente.

A reconciliação do casal foi anunciada nas redes sociais por ambos, que foram juntos a um evento de música sertaneja.

Franciele e Diego se conheceram no BBB 14 e estão juntos desde então. Eles são pais de Enrico, de quatro anos.

Atualmente, Fran é contratada da Record e Diego faz publis na internet. Em uma delas, acabou se tornando vítima do produto que ele mesmo oferecia aos seguidores.

"Fiquei preso em 2024 em jogos de azar", escreveu Diego em uma das publicações. "Não jogo mais e não faço mais propaganda de jogo. Estou saindo desta depressão", disse.

"Tirei dinheiro de onde não podia tirar, sempre achando que ia recuperar. Virava noites, madrugadas, pedia dinheiro emprestado para amigo. Perdi minha família, perdi minha autoestima, perdi alguns amigos. Só queria saber do jogo porque [acreditava que] uma hora eu ia estourar, mas nunca estoura", relatou.