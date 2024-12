Jeff Bezos se casará em Aspen com festa de R$ 3,5 bilhões e convidados famosos

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O segundo homem mais rico do mundo, Jeff Bezos, 60, vai se casar no próximo sábado (28) com Lauren Sanchez, 55.

Segundo o Daily Mail, o casal fará uma festa de arromba em Aspen, famosa estação de esqui no Colorado, nos Estados Unidos.

O bilionário fundador da Amazon e a noiva, ex-âncora de telejornal da KTTV, fecharam o luxuoso restaurante de sushi Matsuhisa, na cidade turística, para os dias 26 e 27 de dezembro.

A festa deve ocorrer no sábado (28), no rancho Dunbar, que pertence ao ator Kevin Costner. Segundo a publicação, o casório custou, no total, cerca de US$ 600 milhões (cerca de R$ 3,5 bilhões).

O casal ficou noivo em maio de 2023, com direito a pedido de casamento a bordo do iate do empresário e um anel de noivado com diamante rosa de 30 quilates.

Segundo a publicação, os pais de Bezos têm uma propriedade em Aspen há anos, na região de Red Mountain, a preferida dos mais ricos da cidade.

Em agosto de 2023, o casal deu uma festa de noivado em Positano, na Itália, com convidados como Bill Gates, Wendi Murdoch, Leonardo DiCaprio e Kris Jenner.

