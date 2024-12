Viih Tube fala sobre susto com internação de Ravi: 'Nunca perdi a fé'

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Poucos dias após seu bebê caçula receber alta e voltar para casa, Viih Tube e Eliezer deram entrevista ao Fantástico (Globo) falando sobre o estado de saúde do recém-nascido.

Ravi, que nasceu no dia 11 de novembro, foi internado às pressas com duas semanas de vida. Os pais ficaram assustados ao ver que a fralda de Ravi estava com muito sangue.

Durante os dias de internação e incerteza sobre o que estava acontecendo, Viih Tube e Eliezer praticamente sumiram das redes sociais, onde têm mais de 33 milhões de seguidores e compartilham detalhes do dia a dia.

O bebê foi diagnosticado com enterocolite, que pode ter sido causada por alergia alimentar a algum elemento presente no leite materno.

"Eu estava comendo muito ovo quando estava amamentando", contou Viih Tube. Segundo ela, os médicos ainda aguardam o bebê ganhar peso para fazer os exames que detectam alergias.

A amamentação materna foi interrompida e Ravi está se alimentando com fórmula. Viih Tube chorou na entrevista ao falar sobre a interrupção da amamentação.

"Eu fico feliz que pude amamentar ele por 14 dias, mesmo que tenha sido pouquinho. E fico aliviada que existe cura para o problema dele", disse a ex-BBB.

Viih Tube e Eliezer também são pais de Lua, de um ano.

