'Esteja presente para você e para quem ama', diz amiga de Preta Gil

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Malu Barbosa, amiga de Preta Gil, desabafou, no último domingo (22), após a cirurgia da cantora para retirada de tumores.

No Hospital Sírio Libanês, Malu refletiu sobre o momento em que está vivendo com a amiga. "Saúde é a base de tudo. Cuide-se, priorize-se e esteja presente para você e para quem ama."

Ainda no domingo, Malu contou que Preta segue na Unidade de Terapia Intensiva do Hospital Sírio Libanês. O boletim mais recente sobre a saúde da artista foi divulgado pelo hospital no sábado (21). Não há informações se ela segue sedada após procedimento cirúrgico.

Na quinta-feira (19), Preta Gil foi submetida a cirurgia longa para remoção de tumores. O procedimento começou na manhã de quinta e só terminou na madrugada de sexta-feira (20).

Artista foi diagnosticada com câncer de intestino no início de 2023. À época, ela realizou sessões de radioterapia, quimioterapia e tratamento cirúrgico. A cantora também teve de passar por uma histerectomia total abdominal, procedimento que consiste na remoção do útero.