Cachorro de Anitta some na noite de Natal: 'ainda vai me matar do coração'

(FOLHAPRESS) Charlie, o cachorro de Anitta, sumiu no condomínio onde a cantora acaba de inaugurar a nova mansão, no Rio de Janeiro. "Esse é o meu Natal", disse Anitta, ao compartilhar vídeo em que caminha pela vizinhança à procura do pet, no final da noite desta terça-feira (24).

Segundo ela, Charlie fugiu e ela e familiares o procuraram de carro e a pé. A cantora divulgou a foto do cachorro e pediu ajuda para localizá-lo. "Esse cachorro ainda vai me matar do coração, sabe gente", ela afirmou.

É a segunda vez que Charlie desaparece. A primeira foi na casa da artista em Miami, quando ela cancelou o dia de trabalho para procurá-lo. Horas depois, o cachorro foi encontrado em um buraco da casa que a cantora não sabia que existia.

Anitta verificou as câmeras de segurança da casa para entender como o pet escapou. "Eu só não estou maluca porque ele já fez isso outras vezes e sempre aparece", revelou.

Segundo ela, Charlie é um cachorro "mimado e chato, que gosta das coisas do jeito dele". Por isso, ela está preocupada com a permanência dele fora de casa. "Não vou nem dormir hoje".

Na véspera do Natal, a cantora fez uma limpeza espiritual na mansão avaliada em R$ 11 milhões

Antes de perder o cachorro, ela mostrou a decoração natalina do casarão, com mesa decorada para receber a família e muitos presentes embaixo da árvore.

Leia Também: Hit natalino de Mariah Carey entra na 17ª semana em primeiro na Billboard