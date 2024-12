Hit natalino de Mariah Carey entra na 17ª semana em primeiro na Billboard

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Há 30 anos, um hit toma conta das paradas nessa época de Natal: trata-se de "All I Want for Christmas is You", canção lançada por Mariah Carey em 1994 e que até hoje repercute.

A música está pela 17ª semana em primeiro lugar na Billboard em ranking das canções mais escutadas.

Pelas redes sociais, a própria Mariah comemorou. "Isso é incrível! Jamais farei pouco caso disso. Feliz Natal antecipado", disse a cantora pelo Instagram.

Segundo o The Economist, o hit é o 12º single mais vendido da história, e a cantora já teria ganho mais de R$ 15 milhões em royalties anuais.

Recentemente, um bar em Nova York fez muito sucesso. Ele costuma tocar a música de Mariah a cada 15 minutos e há fila de gente para entrar.