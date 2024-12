Nasce Serena, filha de Luan Santana e Jade Magalhães

ANA CORA LIMA

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Prevista para nascer após o dia 12 de janeiro, a filha de Luan Santana, 33 e Jade Magalhães, 31, resolveu antecipar a sua chegada. Serena nasceu neste sábado (28), às 18h22, em São Paulo. A informação foi confirmada pela assessoria de imprensa do cantor.

Pai de primeira viagem, o cantor contou em recente entrevista que "ainda não estava preparado" para o nascimento da filha. Luan não escondeu o nervosismo com a reta final da gestação de Jade Magalhães.

Apesar da ansiedade, o cantor afirmou que estaria presente no parto: "Eu vou assistir ao parto, mas não estou preparado, porque não tem como estar (risos). É algo que nunca vivi", disse. O casal anunciou a gravidez no final de julho

Luan e Jade se casaram no civil no final de novembro, em uma cerimônia íntima, apenas com a presença de familiares, na casa do cantor, em Alphaville, São Paulo. Os dois se conheceram em 2008, nos bastidores de um show do cantor em Alto Taquari, Mato Grosso. Em 2020, após 12 anos juntos, o relacionamento chegou ao fim e o casal ficou separado por quatro anos.