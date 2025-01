Influenciadora é investigada após forjar o próprio sequestro na Nigéria

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A influenciadora norte-americana Victoria Rose, conhecida como Whoa Vicky, se tornou alvo de investigação por forjar o próprio sequestro durante viagem de férias para a Nigéria.

Victoria Rose admitiu ter orquestrado o próprio sequestro porque estava "entediada". Inicialmente, o suposto sequestro havia sido publicado em mensagens no perfil do X da influenciadora, em que era pedido R$ 6 milhões de resgate. As informações são do tabloide inglês Mirror.

Após a repercussão do suposto sequestro, Vicky veio a público e admitiu que enganou os fãs e as autoridades. Ela alegou que mentiu por "diversão" e porque estava "entediada", além do fato de que se "empolgou com a piada".

Influenciadora disse que por não beber nem frequentar baladas, esse foi seu "entretenimento". "Você sabe, provavelmente não é a melhor maneira de fazer isso. Eu provavelmente estaria lendo a Bíblia ou algo assim. A Bíblia disse que rir é bom para a alma. Então eu estaria querendo rir, e é assim que eu acho isso engraçado", disse ela em uma live no Instagram.

Ela também admitiu que sua atitude "não foi a coisa certa a se fazer" e se desculpou. "Mas eu assumo a responsabilidade do que fiz. Sinto muito por qualquer um que tenha sido prejudicado por minha farsa".

Autoridades da Nigéria acionaram a Embaixada dos Estados Unidos e deram início a uma investigação preliminar contra Rose. Uma fonte da polícia local classificou a "brincadeira" da influenciadora como uma "piada infeliz". "Lamentável o queela fez porque levamos o sequestro e a segurança de estrangeiros muito a série em nosso país", disse uma fonte policial ao portal nigeriano Peoples Gazette.

