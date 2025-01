Henri Castelli abre agência de imigração brasileira nos Estados Unidos

(FOLHAPRESS) - Henri Castelli começou 2025 com uma transição de carreira: ele virou sócio de uma agência de imigração. Em parceria com a empresária Camila Segalotti, o ator acaba de abrir uma firma especializada em facilitar a entrada e permanência de brasileiros nos Estados Unidos.

A empresa Castelli & Segalotti tem sede em Salt Lake City, capital do estado de Utah, nos EUA. "A busca pelo sonho americano ganhou um novo aliado com a sociedade entre o ator Henri Castelli e a empresária Camila Segalotti", diz um comunicado de lançamento enviado à imprensa.

Segundo o comunicado, "Camila e Henri se uniram com o propósito de descomplicar os desafios enfrentados por quem deseja viver nos EUA".

A empresa presta consultoria com relação a green card, visto de trabalho, visto de permanência para familiares, cidadania americana e outros serviços.

Existem mais de 2 milhões de brasileiros vivendo nos EUA, de acordo com dados do Itamaraty de 2023.

