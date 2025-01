Lisa Kudrow revela ter achado bilhete de Matthew Perry um ano após tragédia

LONDRINA, PR (UOL/FOLHAPRESS) - Lisa Kudrow, 61, contou ter descoberto uma antiga mensagem de Matthew Perry (1969-2023) dentro de um presente dado pelo ator.

O 'recipiente' da nota foi um pote de biscoitos que pertencia a um dos cenários de "Friends" e acabou ficando com a atriz. "O Matthew me deu no fim [das filmagens] do nosso último episódio", revelou ela, em entrevista ao programa de Drew Barrymore, 49, no YouTube.

Lisa afirmou que, somente mais de um ano após a morte de Perry, encontrou o bilhete que ele havia deixado dentro do pote. "Eu recentemente encontrei o bilhete que ele colocou dentro do pote para mim. Eu não havia aberto para ver o que havia dentro. Ele colocou um bilhete lá dentro e eu esqueci."

A comediante, porém, optou por não revelar o conteúdo da mensagem deixada pelo antigo colega de elenco. Eles trabalharam juntos em "Friends" de 1994 a 2004, nos respectivos papéis de Phoebe Buffay e de Chandler Bing.

