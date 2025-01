Sérgio Marone debocha de Mario Frias após críticas a Fernanda Torres

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Sergio Marone usou as redes sociais para debochar do deputado federal Mario Frias (PL-SP) após críticas ao prêmio de Melhor Atriz de Drama do Globo de Ouro 2025 conquistado por Fernanda Torres. O ex-secretário de Cultura de Jair Bolsonaro chamou a vitória da brasileira de "auto-bajulação de militantes da esquerda" e acusou o filme "Ainda Estou Aqui" de ser uma "peça de ficção e desinformação".

Vários internautas não perdoaram Mario Frias, e Sergio Marone decidiu entrar na polêmica. O apresentador publicou uma cena do político atuando na novela "Os Mutantes: Caminhos do Coração" (2008), da Record, onde ele aparece sendo atacado por uma pessoa com superpoderes. "Deve ser duro conviver com a falta de talento e o fracasso em todas as áreas de atuação", escreveu Marone na legenda.

Muitos seguidores comentaram a postagem no X (antigo Twitter): "O nome disso é inveja. Ele sabe que nunca chegará ao nível de uma Fernanda Torres, ainda mais com a cabeça que tem. Será sempre um galã esquecido de Malhação", disse um. "Que vergonha!", escreveu outro. Um terceiro completou: "Falta talento, inteligência... Ele não é bom em nada que se propôs a fazer até hoje".

Outros internautas, porém, saíram em defesa de Frias e criticaram Marone: "Calma aí, Marlon Brando. Tu também é um péssimo ator, só que de esquerda", destacou um seguidor. "Sem talento como ator, excelente deputado federal! Já você é sem talento como ator e também apresentador", apontou outro.

